Averses, ciel gris et soleil… Quel temps fera-t-il pour ce week-end prolongé du 11 novembre ?

Le beau temps, sera-t-il au rendez-vous ? À l’approche du week-end du 11 novembre, nombreux sont ceux qui ont prévu de courtes escapades ou visites familiales pour profiter pleinement de ce week-end de trois jours. Si Météo-France prévoit un ciel gris sur tout l'Hexagone et un ressenti "automnal". Mais attention, emporter un parapluie vous sera utile notamment pour la journée de samedi qui s’annonce être la plus perturbée du week-end, a annoncé la chaîne Météo.

Un samedi agité dans le sud

Le sud sera touché par les intempéries. Une perturbation traversera le pays apportant des averses dans la partie ouest, sauf dans les Pyrénées-Orientales, mais la situation s’améliorera à partir de la fin d’après-midi. La Corse, de son côté, ne sera pas épargnée par les orages qui la menacent. Le ciel sera "gris et couvert" sur le reste du pays. Les températures seront plutôt douces pour la saison, avec de 5 à 15 °C le matin, et de 9 à 19 °C du nord au sud l’après-midi. Il fera en revanche un peu plus frais dans le Nord-Est, couvert de nuages bas.

Des conditions plus clémentes dimanche

Les conditions météorologiques s'améliorent pour la journée de dimanche, mais "la grisaille persistera dans la majorité des régions de plaine", selon le dernier bulletin météo de la chaîne. Quelques faibles pluies seront possibles au pied des Pyrénées, mais pour profiter des éclaircies, il faudra se rendre en montagne ou dans le sud-est de l’Hexagone où le ciel sera dégagé. Les températures quant à elles seront douces allant de 3 à 14 °C le matin et de 10 à 18 °C l’après-midi.

Un temps plus calme et une légère bise au rendez-vous pour lundi

Ce lundi férié devrait être similaire à la journée de dimanche avec un temps plutôt calme avec une légère bise qui soufflera au nord du pays provoquant une sensation de fraîcheur et une grisaille toujours présente. Côté températures, elles varieront de 6 à 14 °C le matin, avec des maximales de 10 à 19 °C dans l’après-midi. Le soleil devrait pointer le bout de son nez pour terminer en beauté ce week-end prolongé sur les reliefs sud et près de la Méditerranée.