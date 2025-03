Météo-France a placé l’Hérault en vigilance orange pour vents violents dimanche, rejoignant la Haute-Garonne et le Tarn déjà concernés. Des rafales dépassant 100 km/h sont attendues sur les plaines littorales et jusqu'à 120 km/h sur les hauteurs. L’épisode devrait s’atténuer en début d’après-midi.

Le département de l'Hérault a été placé à son tour par Météo-France en vigilance orange pour vents violents dimanche, après la Haute-Garonne et le Tarn, concernés eux dès ce samedi, selon le dernier bulletin de l'institut météorologique.

Dimanche matin en Méditerranée, "le vent d'est se renforce" et "les rafales pourront dépasser les 100 km/h sur les plaines littorales de l'Hérault pendant quelques heures en fin de matinée", précise Météo-France, dont la vigilance orange pour l'Hérault débute à 10h00 et court jusqu'en tout début d'après-midi.

Des rafales de près de 100 km/h

Cet "épisode de vent d'autan durable avec un pic d'intensité entre ce samedi et dimanche" concerne également les départements de Haute-Garonne et du Tarn, placés en vigilance orange pour la journée de samedi et qui le resteront dimanche.

"On a relevé en fin de matinée 107 km/h à Castres, 104 km/h à Saint-Félix-Lauragais" ou encore "104 km/h à Toulouse Blagnac" vers 14h30, ajoute Météo-France, qui prévient que ce vent "soutenu et turbulent" va s'intensifier d'ici dimanche matin.

"Des rafales voisines de 100 km/h sont prévues entre Castelnaudary et Toulouse, entre Mazamet et Castres, avec des pointes aux alentours de 120 km/h sur les hauteurs du Lauragais et le pied de la Montagne Noire", souligne l'institut météorologique, rappelant que le "dernier épisode d'autan assez comparable remonte à avril 2022". "Le vent faiblira dimanche en fin de matinée, début d'après-midi", poursuit Météo-France.