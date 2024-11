Pourquoi allez-vous mettre plus de temps pour faire Paris-Lyon en train le week-end prochain ?

Le week-end prolongé du 11 novembre s’annonce compliqué sur les rails. Si vous envisagiez de profiter de votre long week-end en allant à Lyon, soyez vigilant, le trafic sera presque à l’arrêt sur la ligne à grande vitesse entre Paris et la capitale des Gaules. SNCF Réseau annonce la fermeture de l’axe le plus fréquenté d’Europe du 9 au 12 novembre inclus pour travaux.

Des trajets deux fois plus longs

Si les chantiers ont pour habitude d’avoir lieu la nuit pour limiter au maximum les désagréments sur la circulation des trains, cette fois-ci, SNCF réseau a décidé de mener "une opération d'une ampleur inédite" qu’elle prépare depuis 2018, rappelle Le Parisien. L'entreprise tricolore a annoncé la suppression de trois TGV sur 10 tandis que son concurrent italien, Trenitalia, affirme n’assurer que deux allers-retours sur cinq.

>> LIRE AUSSI - SNCF : les syndicats cheminots appellent à une journée de grève le 21 novembre

Il faudra donc anticiper ses déplacements entre Paris et Lyon puisque pour le week-end prochain, il faudra prévoir entre 4 et 5 heures de trajet alors qu’il ne faut que deux heures habituellement avec la ligne à grande vitesse. Les gares de Bourgogne et toutes celles du Sud-Est seront aussi impactées. Pour faire un Paris-Marseille, 7 heures seront nécessaires contre 3 heures initialement.

Les équipes de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon se préparent ! Du 9 au 12 novembre, durant 101 heures, plus de 1000 personnes seront mobilisées et les circulations seront interrompues pour une étape clé du déploiement de la technologie ERTMS.https://t.co/fsANdk03e7



© JJDA pic.twitter.com/c1jYrhho9m — SNCF Réseau (@SNCFReseau) November 6, 2024

Des travaux d’amélioration de la ligne

Que cachent ces fortes perturbations de la ligne à grande vitesse ? Les travaux prévus du 9 au 12 novembre, préparent la mise en service d’une nouvelle signalisation européenne de la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. Le projet European Rail Traffic Management System permettra à terme d’augmenter la fréquence des trains sur la ligne, d’améliorer leur ponctualité et favoriser l’accès au réseau français pour les entreprises ferroviaires européennes, explique SNCF Réseau. Ce système donnera en temps réel la position et la vitesse des trains et espère à terme 25% de trains en plus sur l’axe de 460 km. Objectif : faire circuler jusqu'à 16 trains par heure et par sens en 2030, contre 13 aujourd'hui.

>> À LIRE ÉGALEMENT -LGV du Sud-Ouest : feu vert au chantier préparatoire au sud de Bordeaux

D’autres perturbations prévues

11 gares de la ligne à grande vitesse ne seront pas desservies depuis et vers le sud-est en raison des travaux de SNCF Réseau prévus. Les gares concernées sont : Lille Europe, TGV Haute-Picardie, Roissy Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, Marne-la-Vallée Chessy, Massy TGV, Le Creusot-Montceau-Montchanin TGV, Mâcon-Loché TGV, Lyon Saint-Exupéry TGV, Valence TGV, Montpellier-Sud-de-France et Nîmes-Pont-du-Gard. D'autres dessertes ne seront pas assurées. C’est le cas de Nantes-Lyon-Montpellier, Lyon-Rennes, Le Havre-Marseille et Lille-Marseille.