Avec son application, il aide les étudiants à trouver leur colocation idéale

"On parle de nous comme du Tinder de la colocation." Mardi, au micro de Raphaëlle Duchemin, dans La France Bouge, sur Europe 1, Alexandre Assal est venu présenter Whoomies, son application conçue pour aider les jeunes à trouver le colocataire idéal. "C'est une expérience personnelle qui nous a mis sur la voie de Whoomies. La cofondatrice et moi-même avons vécu en colocation en France et à l'étranger et nous nous sommes rendu compte que le succès de cette vie en communauté ne dépendait pas uniquement du bien mais aussi des gens avec qui on va le partager", explique Alexandre Assal. "C'est pour ça qu'on a créé Whoomies. L'idée est de donner à une personne la possibilité de 'matcher' avec un futur colocataire, à la façon d'une application de rencontre."

"Créer des rencontres pertinentes"

L'utilisateur doit simplement télécharger l'application, définir ses besoins, son budget, sa personnalité, ses centres d'intérêts, son école… Un algorithme se charge de le mettre en relation avec une personne avec laquelle il pourrait avoir des atomes crochus. "L'objectif est de créer des rencontres pertinentes avec des personnes que l'on n'aurait pas forcément rencontrées dans nos vies de tous les jours, de façon à créer une colocation. On propose aussi de trouver un logement", détaille Alexandre Assal, qui précise vouloir aller encore plus loin. "La troisième étape, ce sera d'aider les jeunes à accéder au logement en les accompagnant dans la constitution de leur dossier."

Aujourd'hui, l'application compte 65.000 utilisateurs. "On vise un peu plus de 200.000 nouveaux utilisateurs", pointe le fondateur de Whoomies, qui croit que la colocation a de l'avenir si elle change un peu son image. "Elle doit être vue comme quelque chose de durable, pérenne et sécurisant pour le propriétaire, moins comme une auberge espagnole."