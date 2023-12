Noël : ces cadeaux surprises des parents qui ne plaisent pas forcément aux adolescents

À 12 et 15 ans, Margaux et Vadim savent très précisément ce qu’ils veulent trouver au moment de déballer leurs cadeaux à Noël. "Un ensemble Nike. Mais, mes parents veulent m'acheter un bureau...", explique l'adolescent à Europe 1. "La dernière fois, j'avais demandé un maquillage très précis et ils (mes parents) ne m'ont pas offert le bon", avance Margaux.

Ces mésaventures illustrent le sondage réalisé par PixPay, une marque de carte de paiement pour ados, et publié par Le Figaro mi-décembre. Selon ce dernier, moins d'un jeune sur dix apprécie les cadeaux surprises de leurs parents au pied du sapin.

"Mon pire cadeau, c'était une patate !"

Des cadeaux "attendrissants", répondent les deux adolescents. "Mon père m'achète tous les ans un jeu de société, mais c'est un peu nul. Il ne comprend pas, mais ce n'est pas très grave", relativise Vadim.

Mais des présents souvent ratés, comme en témoignent Iris et Lou. "Des pulls que je trouve un peu vieillots... Mon pire cadeau, c'était une patate ! Pour montrer la réalité de la vie. Ils m'ont offert d'autres choses, mais ça aussi...", se désespère la seconde.

De l'argent, la valeur sûre au pied du sapin

Pour éviter la déception, la majorité de ces jeunes préfèrent recevoir de l'argent. Galen, 18 ans, sait qu’il ouvrira l’enveloppe de sa grand-mère le 25 décembre. "100 euros à chaque Noël, ça me fait aussi plaisir", explique le jeune homme, concédant qu'il préfère ce type de surprise à un cadeau traditionnel. "J'ai réussi à économiser 300 euros en trois ans. J'aimerais bien m'acheter des nouvelles platines", détaille le DJ.

Les grand-parents donnent en moyenne 85 euros à leurs petits-enfants, mais seuls 26% des parents offrent de l’argent à leurs adolescents.