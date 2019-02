Avalanches : la Haute-Savoie placée à son tour en "vigilance orange"

La Haute-Savoie a été placée vendredi à son tour en vigilance orange "avalanches" par Météo-France, rejoignant les cinq autres départements alpins pour lesquels avait été émis un bulletin de mise en garde en raison de la perturbation en cours. "En Haute-Savoie, les chutes de neige sont modérées, avec une limite pluie-neige à très basse altitude. La vigilance est donc de mise", a indiqué Météo-France vendredi après-midi dans un communiqué.

Jusqu'à 60 cm de neige. L'institut météorologique précise que la "perturbation active" arrivée jeudi soir sur les Alpes et qui doit s'achever samedi matin après s'être intensifiée "s'est déjà traduite par 30 à 60 cm de neige au dessus de 2.000 m"."Au total, cet épisode se traduira par des cumuls de neige fraîche compris entre 50 cm et près d'un mètre par endroit", ajoute-t-il, précisant que "les limites pluie-neige, hétérogènes et fluctuantes, auront plutôt tendance à baisser en soirée".

Niveau 4 sur 5 samedi. Les départements de la Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes Maritimes avaient été placés en vigilance "orange-avalanches" dès jeudi par l'institut météorologique, qui prévoyait un risque d'avalanche "très fort", de niveau 5 sur une échelle de 5, "sur la majorité des massifs". "Avec la fin prévue avant 22h des précipitations les plus intenses, ce risque d'avalanche actuellement maximal va faiblir progressivement en soirée. Mais il restera fort, de niveau 4 sur 5, pour la journée de samedi sur la majorité des massifs de l'arc alpin", conclut Météo-France.

Par ailleurs, avec de fortes pluies prévues sur la Corse et la Côte d'Azur, le Var et la Corse-du-Sud sont placés en vigilance orange pluie inondation, Météo-France prévoyant "de fortes vagues et un risque de submersion".