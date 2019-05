Aubagne : le chanteur Amir fait une chute pendant un concert et se blesse à un poignet

La blessure n'est que légère. Samedi soir à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, le chanteur Amir donnait un concert à l'occasion de la fête des mères. Mais la fin des festivités ne s'est par déroulée comme prévue, rapporte France 3.

Une légère blessure à un poignet

Double disque de platine avec son dernier album Addictions, le chanteur est tombé de la scène. Le show a dû être interrompu et le chanteur, classé 6ème de l'Eurovision en 2016, a été emmené à l'hôpital. Il souffre d'une légère blessure à un poignet.

Le maire d'Aubagne Gérard Gazay a publié un message rassurant sur sa page Facebook. "Amir vient de quitter Aubagne après avoir offert un magnifique concert surprise aux Aubagnaises et aux Aubagnais. Il va bien. Nous lui souhaitons le meilleur pour les jours à venir et le remercions chaleureusement pour son talent et sa gentillesse", a publié l'édile.