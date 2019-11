Au Muy, Mélanie est touchée par les inondations pour la quatrième fois : "On ne peut rien faire..."

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Comme un (triste) air de déjà-vu : au Muy, dans le Var, comme dans de nombreuses autres communes du sud-est de la France touchées par les inondations qui ont fait quatre morts et deux disparus depuis vendredi, l'heure est à la résignation devant un phénomène déjà survenu en 2010, 2011, 2014 et 2015. "On s'y attend à chaque fois qu'il y a des grosses pluies comme ça", se désole Mélanie, une habitante de la commune dont l'appartement a été complètement sinistré par la crue. Elle témoigne sur Europe 1, lundi matin.

La benne viendra lundi

Depuis les inondations, cette auxiliaire de vie à domicile est hébergée chez une amie. "Je n'ai plus rien chez moi", confie-t-elle. "Hier [dimanche], quand je suis rentrée, j'ai vu l'ampleur des dégâts : tout flottait dans la maison, il n'y a vraiment plus rien. Pas mal d'amis sont venus hier après-midi pour m'aider à tout débarrasser. On a tout sorti sur le trottoir et aujourd'hui, une benne devrait venir récupérer tout ce qu'il y a à jeter."

" Je suis propriétaire, donc c'est un peu compliqué de déménager "

Sa voix est calme, elle ne s'emporte pas. "J'ai essayé de mettre une barrière, là où il y a le ruisseau qui passe, ç'a été étanche un moment, puis c'est passé sous la fenêtre", raconte-t-elle pour décrire le moment où elle a su que son logement allait être touché par les inondations. "On ne peut rien faire."

Un logement dévalué

Mélanie doit maintenant estimer l'ampleur du sinistre. "En 2014, j'en avais eu, entre le réameublement et les travaux intérieurs, pour 30.000, 35.000 euros", se souvient-elle. "Là, j'ai eu un peu plus d'eau." La facture devrait donc s'alourdir encore. A-t-elle pensé à déménager ? "Je suis propriétaire, donc c'est un peu compliqué", répond-elle à propos de son trois-pièces avec une grande mezzanine. "L'appartement est inondable, on m'en a proposé 25.000 euros."