Au menu du roi Charles III à Versailles : des fromages d’exception affinés en Alsace

Cette fois, c'est la bonne ! Après un premier report suite à la crise sociale que traversait la France en mars dernier, le roi Charles III et la reine consort Camilla, se rendent enfin de l'autre côté de la Manche. Au programme de la première visite officielle du roi dans l'Hexagone : une visite de l’Arc de Triomphe ce jeudi après-midi, puis direction l’Élysée pour un entretien avec Emmanuel Macron. Et ce mercredi soir, le souverain et son épouse Camilla iront dîner à Versailles.

Au programme : un menu qui mettra à l’honneur la gastronomie et le savoir-faire français. Le roi d'Angleterre goûtera notamment à un plateau de fromages d’exception concocté par un affineur alsacien : Bernard Antony, fromager très réputé du petit village de Vieux-Ferrette (Haut-Rhin).

Un Pélardon, du comté et du Stichelton

Au premier abord, rien n’indique que cette discrète fromagerie du petit village de Vieux-Ferrette (Haut-Rhin) est réputée dans le monde entier. Et pourtant, c’est une référence dans le milieu de la gastronomie. Trois des meilleurs fromages de la vitrine se retrouveront ce mercredi soir sur la table du roi Charles.

"On mettra un petit Pélardon des Cévennes (un fromage de chèvre fondant ndlr), un comté de grande garde affiné 30 mois et un Stichelton en l’honneur du roi Charles", énumère Bernard Antony, propriétaire des lieux depuis près de 50 ans, qui aime à se décrire comme un "éleveur" de fromages. "Le Stichelton est un fromage anglais et c’est grâce à Charles III, lorsqu’il était encore prince, qu’il est au lait cru", raconte-t-il.

"Un honneur de servir le roi, mais aussi de servir chaque client"

Bernard Antony, fringant octogénaire, n’en est pas à sa première tête couronnée. En attestent les nombreuses photos au mur de sa boutique, où s'affiche le prince Albert de Monaco ou encore, la reine Elisabeth II. L’affineur est aussi proche de nombreuses célébrités comme Line Renaud, Brigitte Macron, Pierre Perret. Et il sert également de prestigieux restaurants tout autour de la planète. "On travaille dans le monde avec 193 restaurants étoilés : à Hong-Kong, Singapour, en Allemagne, en Belgique, en Hollande", liste-t-il.

Mais pour ce passionné, chaque commande reste un honneur. "Et je suis toujours stressé", avoue-t-il dans un sourire. "Je ne suis pas blasé, je suis un fils de paysan, j’ai les pieds sur terre", assure Bernard Antony. "C’est un honneur de [servir le roi], mais c’est un honneur de servir chaque client. N’importe qui peut venir acheter nos fromages", tient-il à préciser.