«J'ai mis mes patins à glace» : Strasbourg se réveille sous la neige et les pluies verglaçantes

Météo France ne classe plus que 25 départements en vigilance orange neige et verglas, contre 33 jusqu'à ce mercredi matin. Les quelques flocons tombés ces dernières heures provoquent quand même quelques perturbations. Le trafic sur la ligne de train Paris-Orléans était suspendu toute la matinée. Même chose pour les transports scolaires en Bretagne, dans une partie de l'Île-de-France, mais aussi en Alsace. À Strasbourg, les riverains se sont réveillés sous un manteau blanc.

Les Strasbourgeois retrouvent leur "côté enfantin"

Malgré le salage des routes et des trottoirs ce mercredi matin, la neige tient au sol. Cathy a donc dû racler la neige tout à l'heure devant son salon de coiffure. "Au moins à Strasbourg, je déblaye la neige. Chez moi, à la campagne, il y avait du verglas, c'était une autre chanson. Je n'ai pas levé mes pieds, je traînais mes pieds, j'ai mis les patins à glace", lance-t-elle au micro d'Europe 1.

Si tout le monde marche avec prudence ici, par peur de glisser, on lit surtout la joie sur les visages, comme celui de Fabienne, 67 ans. "C'est superbe. Aujourd'hui, on a de la neige, on a tous retrouvé notre côté enfantin, c'est magique", sourit-elle.

"La patinoire dans le village"

Même ceux qui ont dû prendre la route sont restés plutôt sereins. Christophe était content d'avoir ses pneus neige pour partir ce matin. "C'était du verglas, c'était une pluie verglaçante et c'était un peu la patinoire dans le village. Mais une fois sortie du village, c'était bon parce que la saleuse était passée, je l'avais juste devant moi", raconte-t-il.

Les accidents se sont multipliés, notamment en raison du verglas et surtout des pluies verglaçantes qui sont encore à prévoir pour la fin de journée. Le nombre de départements en vigilance orange doit également passer de 25 mercredi à 19 jeudi selon le dernier bulletin de Météo-France et se concentrer sur l'Ile-de-France et l'est du pays, avec plus aucun département breton ou normand concerné.