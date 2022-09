Attentats de janvier 2015 : ouverture du procès en appel ce lundi

Ils sont deux. Ali Riza Polat et Amar Ramdani, tous les deux condamnés en 2020 dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015, qui avait fait 17 morts, ont décidé de faire appel de la décision de justice. Lors du premier procès, ils avaient été jugés pour leur rôle dans la préparation des attentats contre le journal satirique Charlie-Hebdo, l'Hyper Cacher et l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe, à Montrouge en 2015. Ali Riza Polat, présenté comme le bras droit du tueur de l'Hyper Cacher, a été condamné à 30 ans de prison pour complicité des crimes terroristes.

Un procès non sans risque pour les accusés

Amar Ramdani, lui, a écopé de 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il lui est reproché notamment d'avoir recherché des armes et acheté une voiture avec Amedy Coulibaly. Les deux condamnés nient néanmoins avoir eu connaissance des projets d'attaques des terroristes.

Le procès d'appel débutera ce lundi après-midi, et doit s'achever le 21 octobre prochain. Un procès qui n'est pas sans risque pour les accusés. La justice pourrait en effet, leur infliger une peine plus sévère que lors du premier procès. Une option rendue possible par le Parquet national antiterroriste, qui a également fait appel de la décision. Le dossier va donc être totalement réexaminé avec pour conséquence pour les victimes, se confronter de nouveau au souvenir de ces attentats.