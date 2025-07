Un cinéma annule la projection d'un documentaire sur l'attentat de Charlie-Hebdo : un «mépris considérable pour les victimes»

Alors que la projection du film-documentaire sur le procès de l'attentat contre Charlie Hebdo a été annulée ce mercredi soir à Saint-Ouen, la présidente du Printemps républicain Marika Bret dénonce une société "du pas de vague". Elle assure que ce genre de décision est une forme de "mépris considérable pour les spectateurs et pour les victimes".

Ce mercredi soir devait être diffusé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le film-documentaire Dieu peut se défendre tout seul sur le procès de l'attentat contre Charlie Hebdo. Une projection qui a été annulée sans raison apparente, si ce n'est un retour du "pas de vague", selon Marika Bret, présidente du Printemps républicain et ancienne compagne de Charb. Elle dénonce cette volonté "de ne pas nommer les choses", et le "mépris considérable pour les spectateurs et pour les victimes", à prendre en considération "un public qui ne supporterait pas ce type d'images, ce type de film".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Marika Bret rappelle en préambule qu'il s'agit de la "seconde annulation en six mois", pour le film-documentaire. Elle estime que "c'était d'autant plus odieux" à Lille, étant donné que la date de projection coïncidait avec les commémorations des dix ans de l'attentat.