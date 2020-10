Attentat de Conflans : "Adopter les valeurs républicaines, ce n'est pas être hérétique"

INTERVIEW

C'est un homme en colère qui veut lutter contre les raccourcis. Trois jours après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à Samuel Paty, le professeur d'Histoire-Géographie décapité à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, Abdelali Mamoun appelle "tous les imams à monter au créneau face cet acte ignoble et monstrueux" commis par Abdouallakh Anzorov vendredi. "Nous, musulmans de France et imams, devons être sur le front pour combattre par les idées les organisations terroristes."

"Il n'y a pas de problème à adopter l'ensemble des valeurs républicaines"

Invité d'Europe Soir ce lundi, l'imam et théologien, auteur de L'Islam contre le radicalisme - Manuel de contre-offensive, rappelle qu'il "n'y a pas de texte dans le Coran qui autorise les compagnons du Prophète ni aucun de ses adeptes jusqu'à la fin des temps [les musulmans, ndlr] à venger Mahomet". Prônant "un Islam au service des valeurs de la République et de la France", Abdelali Mamoun insiste sur la possibilité d'être à la fois citoyen et musulman. "Il n'y a pas de problème à adopter l'ensemble des valeurs républicaines tout en étant dans ses convictions religieuses. Les adopter, ce n'est pas trahir ses valeurs, ce n'est pas être hérétique !" "La religion relève de la sphère privée, et la citoyenneté de la sphère publique", martèle celui qui se voulait être "le taille crayon de Charlie Hebdo pour l'aider à s'exprimer" en 2015.

"Il faut aller plus loin que de dénoncer, il faut agir"

Quant aux "mauvais imams", ceux "qui ne sont pas dans cette logique de mettre l'Islam au service des valeurs républicaines", Abdelali Mamoun avance qu'ils "n'ont rien à faire à la gestion d'une mosquée" : "Il faut les mettre hors d'état de nuire [dans leur mosquée], les mettre dehors et les surveiller. S'ils ne rentrent pas dans les rangs, s'ils deviennent des ennemis de la République, des prêcheurs de la violence, nous réagirons immédiatement." Mais pour cela, le théologien appelle à ce que le gouvernement "redonne aux musulmans de France l'auto-détermination de leur religion, qui serait exclusivement au service de la France." Et de résumer : "Il faut aller plus loin que de dénoncer, il faut agir."

Des actions qui passent notamment par le "financement en France de la formation des imams", un des points abordés par Emmanuel Macron lors de son discours sur "les séparatismes", le 2 octobre dernier.