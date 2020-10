Attentat de Conflans : à qui le tueur avait-il confié son projet ?

Comment le professeur Samuel Paty est-il devenu un homme à abattre ? Et comment a-t-il pu être identifié, retrouvé, assassiné par un homme habitant à 90km de son collège ? Ces questions sont au cœur de l'enquête sur l'assassinat de l'enseignant, décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Et au centre des gardes à vue qui se poursuivent mardi pour 16 personnes, dont cinq collégiens (l'un d'entre eux avait été relâché la veille, puis remis en garde à vue mardi).

D'abord, il semble que le terroriste avait écrit à au moins l'un des gardés à vue, le père d'une élève. Le même homme qui, il y a quelques semaines, dans une vidéo, a appelé à se mobiliser contre l'enseignant, "a virer ce malade" (sic). Ce parent d'élèves a aussi traité Samuel Paty de "voyou", tout en donnant son nom et l'adresse de l'établissement à ceux qui voudraient le signaler, "pour dire stop". Le parent d'élève mécontent a aussi laissé son numéro de portable. C'est sans doute comme ça que le terroriste l'a contacté, car on le sait, il avait visionné et même relayé cette vidéo.

Il lui a même envoyé au moins un sms. Alors est-ce que le père lui a répondu ? Ont-ils échangé ? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir. Et surtout si le terroriste lui a fait part de son projet. Auquel cas : pourquoi son correspondant n'a-t-il pas prévenu la police ?

Pourquoi des collégiens sont-ils en garde à vue ?

Certains des collégiens pourraient aussi être poursuivis. Cinq adolescents, toujours en garde à vue mardi midi. Le rôle de chacun est en train d'être déterminé avec précision : comment se sont-ils réparti les 300 euros donnés par le tueur ? Qui a accepté cette récompense en premier ? Et surtout, lequel ou lesquels d'entre eux ont désigné Samuel Paty au tueur ?

Pour les enquêteurs, ces élèves connaissaient la polémique qui enflait depuis au moins 10 jours. Ils avaient aussi visionné la vidéo du parent d'élève, elle qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Ils ne pouvaient, donc, pas ignorer que l'homme qui les abordait en leur promettant de l'argent contre des renseignements sur le professeur avait de mauvaises intentions vis-à-vis de lui.