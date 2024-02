Attaque gare de Lyon : les riverains pointent du doigt la place Henri Fresnay

Trois personnes blessées à l'arme blanche dont une au pronostic vital engagé, c'est le bilan de l'attaque survenue samedi matin en gare de Lyon à Paris. L'assaillant, un Malien de 32 ans avec des papiers italien, a été interpellé et placé en garde à vue avant que celle-ci ne soit levée au vu de son état psychiatrique incompatible. Selon les informations d'Europe1, l'homme, un sans domicile fixe, vivait dans le quartier depuis plusieurs mois, plus particulièrement sur la place Henry Frenay, où les habitants subissent depuis plusieurs années les incivilités de centaines de migrants installés dans le quartier.

"C'est un ras-le-bol"

À l'ombre des arches de la place, plusieurs silhouettes encapuchées abandonnent derrière eux les restes de leurs repas, juste devant la vitrine d'un magasin de musique. À l'intérieur, Eddy, l'un des vendeurs, constate une nouvelle fois les dégâts. "Vous avez tout un attroupement de personnes qui peuvent être sur des matelas. Ils boivent, ils mangent, ça fume, ça deal, c'est un ras-le-bol", déplore-t-il au micro d'Europe 1. Et la nuit, c'est encore pire : cris, bagarres, trafic de drogue, et parfois même agression. Dans la barre d'immeubles située juste au-dessus de la place, tous les riverains, comme Sophie, vivent un véritable enfer.

>> LIRE AUSSI - Attaque gare de Lyon : la classe politique apporte son soutien aux victimes

"Notre quotidien, c'est d'abord de voir des gens déféquer dans la rue devant nos enfants, de voir des dealers, de la délinquance. Je suis mère de trois enfants, dont une qui a 20 ans. Elle n'a pas le droit de sortir le soir ou alors je l'accompagne, je la ramène, mais je ne laisse pas mes enfants dans le quartier", admet-elle. Des nuisances qui ont commencé en avril 2021, explique-t-elle, au moment où plusieurs associations ont organisé sur la place des distributions alimentaires.

Aujourd'hui présidente d'un collectif de riverains, Sophie dénonce l'inaction de la mairie. "Nous n'avons aucune réponse de sa part. Nous lui avions dit qu'un drame allait survenir et le drame qui est arrivé a été perpétré par un individu qui traînait dans le quartier. Elle nous a méprisés, voilà ce qui est arrivé", alerte-t-elle. Le collectif réclame aujourd’hui la présence permanente de forces de police sur la place et l'encadrement des distributions alimentaires. Des distributions qui attireraient plus de 300 personnes et qui pouvaient durer jusqu'à deux heures du matin.

De son côté Christelle, elle aussi habitante de la place et présidente d'une association de riverains, décrit la même situation. "Au début nous avions beaucoup de jeunes migrants non accompagnés qui se bâtaient souvent entre eux. Maintenant nous avons des adultes qui crient tout le temps et qui font leurs besoins sous nos coursives", explique-t-elle. De plus, les femmes riveraines seraient les cibles privilégiées des migrants sur la place. "On m'a dit que ma fille de 13 ans était 'bonne' et que je ne devais pas râler car à son âge au bled elle aurait des enfants", dénonce Christelle.