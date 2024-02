Attaque gare de Lyon : état psychiatrique de l'assaillant, compte TikTok anti-France... Où en est l'enquête ?

La sécurité est à nouveau au cœur des préoccupations à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris 2024 après cette attaque au couteau et au marteau samedi matin, gare de Lyon à Paris, qui a fait trois blessés. Le pronostic vital de l'un d'eux était toujours engagé samedi dans la soirée. Après avoir subi un examen comportemental, la garde à vue de l'assaillant, un Malien de 32 ans qui possède des papiers italiens, avait été levée à cause de son état psychiatrique.

Comme toujours dans ce genre de cas, le suspect a été placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il va y rester jusqu'à ce dimanche soir ou lundi pour être vu par des médecins. Cet examen va déterminer la suite de sa détention. "Si cet individu a réellement des troubles psychiatriques, dans ce cas-là, il sera transporté dans un hôpital psychiatrique pour y être interné. Dans le cas contraire, il peut effectivement être remis aux autorités judiciaires parce qu'il peut suivre le processus classique d'une enquête judiciaire", explique Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.

L'enquête se poursuit en attendant ce verdict. On sait notamment déjà que cet homme était connu pour être un sans domicile fixe, habitué du quartier de la gare de Lyon.

Un compte TikTok au cœur de l'enquête

Avant d'être placé en unité psychiatrique, l'assaillant a été entendu par les enquêteurs. Il s'est expliqué sur son geste et a évoqué des théories conspirationnistes, ainsi que l'intervention française au Mali. Selon les informations d'Europe 1, il aurait tenu devant les policiers des propos anti-France et anticolonialistes sur les réseaux sociaux. Un compte TikTok qui porte son nom a par ailleurs été découvert. On y voit un homme se filmer et tenir des propos véhéments à l'égard de la France. Ce compte suspendu dès samedi, suivi par près de 40.000 personnes, doit encore être identifié pour savoir s'il s'agit bien de l'assaillant qui est passé à l'acte à gare de Lyon.