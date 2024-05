Attaque d'un fourgon : dans l'Eure, un hommage rendu aux deux agents tués en présence de trois ministres

Dans le petit village normand d'Incarville (Eure), secoué mardi par l'attaque mortelle menée par le commando lourdement armé à la barrière de péage toute proche, un recueillement silencieux, avec dépôt de gerbe, s'est déroulé vers 18h00, réunissant environ 500 personnes, a constaté l'AFP. "Nous sommes tous réunis en cette fin d'après-midi pour rendre un hommage aux deux agents pénitentiaires, sauvagement assassinés il y a deux jours au péage d'Incarville, dans les conditions que vous connaissez", a déclaré le maire de la commune, Patrick Maugars.

"Nos pensées les plus émues vont aujourd'hui à leurs familles"

"Nos pensées les plus émues vont aujourd'hui à leurs familles. Nous pensons également aux trois agents pénitentiaires gravement blessés", a-t-il ajouté, avant une minute de silence. Les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Justice, Eric Dupond-Moretti et de la Défense, Sébastien Lecornu, y ont participé.

Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont annoncé se rendre ensuite à la brigade de gendarmerie de Louviers (Eure), voisine d'Incarville, pour s'entretenir avec les fonctionnaires "intervenus en premier sur les lieux de l'embuscade meurtrière du péage". Quelque "350 enquêteurs" sont mobilisés sur la piste des auteurs de l'attaque sanglante et du détenu en fuite, Mohamed Amra, et "ils avancent très bien" dans leurs investigations, a affirmé Gérald Darmanin sur France 2. Une perquisition a eu lieu mercredi à Evreux (Eure) dans le cadre de cette enquête, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, sans plus de précisions.