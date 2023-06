Attaque à Annecy : une marche blanche marquée par le recueillement et l'émotion

Trois jours après l'attaque au couteau à Annecy, l'heure est au recueillement. Si le pronostic vital des deux adultes et des quatre enfants blessés n'est plus engagé, la mairie a organisé en fin de matinée une marche citoyenne en soutien aux victimes et à leurs proches. Quelques milliers de personnes étaient réunies près de l'aire de jeux, lieu du drame, et dans un silence absolu.

"Un évènement qui marquera à jamais la vie de notre ville"

Le maire d'Annecy, François Astorg, est monté sur la petite estrade installée sur la pelouse. "Ce 8 juin, à l'endroit même où je vous parle, s'est produit un événement qui marquera à jamais la vie de notre ville. Annecy vient de vivre une tragédie qui a touché notre ville, notre pays et le monde entier", a-t-il déclaré, avant de remercier les forces de l'ordre et les secouristes, tout en ayant une pensée toujours vive pour les victimes et leurs familles.

Lilian, loueur de pédalos, l'un des héros qui a repoussé l'assaillant, est aussi là. "Je sais que je vais avoir besoin de temps pour digérer ça et passer à autre chose. Mais ce ne sera pas évident. Après avoir tous ces temps d'échange, j'ai juste envie d'aller en montagne, d'être sur mon vélo, tranquillement". Avant d'ajouter qu'il espère que ce rassemblement "soit un point final. On sera tous marqués par ce qui s'est passé et il faut juste prendre du recul", souligne Lilian.

"Un rassemblement de chaleur entre les gens"

Mais quelques minutes après la cérémonie, difficile de déjà prendre du recul. "Je ne peux pas m'empêcher de pleurer", souffle Marie-Noëlle, la voix tremblante. "C'est plutôt un rassemblement de chaleur entre les gens. Maintenant, j'attends de savoir ce qu'ils peuvent faire pour éviter que des jeunes soient complètement perdus et perdent la tête. Il est devenu fou cet homme", regrette-t-elle.

Et avant de tirer des conclusions, avant que tout le monde ne reprenne le cours de sa vie, tous ont chanté en chœur La Marseillaise.