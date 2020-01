Asthme : nos conseils pour les asthmatiques qui souhaiteraient se mettre au sport

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

A tous les parents qui songent à dispenser leur enfant asthmatique des cours d’éducation physique et sportive, les médecins recommandent à l’inverse de les inciter à pratiquer une activité physique régulière. "Il faut considérer les enfants asthmatiques comme des enfants ‘normaux’, en bonne santé", affirme vendredi sur Europe 1 Camille Taillé, pneumologue à l’Hôpital Bichat à Paris. Maladie inflammatoire chronique et incurable des voies respiratoires, l’asthme toucherait entre 5 et 7% des adultes et jusqu’à 10% des enfants.

"Il faut éviter de se lancer dans le sport au moment de la poussée de la maladie ; en revanche, quand il n’y a pas de symptômes et que la maladie est contrôlée, il faut avoir une activité physique régulière, même pour les asthmatiques sévères", complète le professeur. "On peut même être asthmatique et sportif de haut niveau."

"L’échauffement est fondamental"

Le professeur Taillé souligne néanmoins qu’il faut respecter certaines conditions et prendre des précautions. Elle préconise en particulier de s’assurer d’avoir toujours sur soi le traitement de secours, le bronchodilatateur, plus communément appelé par son nom commercial "Ventoline". Cet appareil, utilisé contre les spasmes, permet de dilater les voies respiratoires pour favoriser l’oxygénation de l’organisme. Elle recommande également de prendre ce traitement dix minutes avant chaque séance de sport ou exercice intense, d'éviter les zones polluées et de consacrer du temps à l’échauffement. "L’échauffement est fondamental car un effort brutal et rapide, comme courir pour rattraper son bus, peut déclencher une crise violente", prévient-elle.

"Il faut que la pratique physique soit régulière"

Pour les asthmatiques qui auraient délaissé le sport pendant une période prolongée et qui désirent se remettre en jambe, il existe des centres de réhabilitation respiratoire. Les patients y sont accompagnés par des kinésithérapeutes et des professeurs de sport, pour contrôler la saturation et la fréquence cardiaque et ainsi progressivement réapprendre à s’entraîner comme un sportif.

"Ces sessions marchent de façon extraordinaire, les résultats sont spectaculaires", garantit le professeur Camille Taillé. "Mais pour bénéficier des bienfaits des activités sportives en tant qu’asthmatique, il faut que la pratique physique soit régulière, pas forcément sous la forme d'exercices très intenses, on ne demande pas de battre de records olympiques, mais ça peut être des séances de marche de 30 minutes ou un peu de tapis de course."