Arras : «Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose venant de lui», témoigne un ancien professeur de l'assaillant

Ce vendredi matin, aux alentours de 11h, Mohammed Mogouchkov, un jeune homme d'origine tchétchène, née en Russie en 2003, a fait irruption dans le lycée Gambetta d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Il a poignardé à mort un professeur de lettres et a blessé trois autres personnes avant d'être interpellé. Une attaque qui intervient dans un établissement qu'il a lui-même fréquenté dans sa scolarité. Un professeur d'EPS, qui l'avait eu comme élève il y a quelques années, se souvient d'un garçon "normal, discret, mais qui était très accessible".

"Il était fiché S, mais personne ne peut le savoir à part les autorités compétentes"

"Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose venant de cet élève", témoigne ce professeur. "Dans l'établissement, on n'a jamais eu de soucis, jamais eu de gendarmes ou de policiers qui sont venus dans le lycée pour faire une enquête. Je ne vois pas un seul élève pour qui je pourrai m'inquiéter et me dire qu'il pourrait faire un attentat ou un acte comme ça".

Mohammed Mogouchkov a passé son bac au lycée Gambetta et il aurait intégré un BTS dans le lycée Carnot, faisant partie de la même cité scolaire de la ville d'Arras. L'assaillant était fiché S depuis début octobre et faisait l'objet d'une surveillance active de la part de la Direction général de la sécurité intérieure (DGSI), une information qui n'était pas parvenue jusqu'à la communauté enseignante du lycée Gambetta. "Personne ne peut le savoir à part les autorités compétentes", souligne le professeur d'EPS.