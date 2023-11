Après Ciaran, la tempête Domingos va toucher la France : à quoi faut-il s’attendre ?

Deux morts et 47 blessés en France. Alors que le bilan humain de la tempête Ciaran "est lourd", comme l'a déploré la Première ministre Elisabeth Borne, une nouvelle dépression s'apprête à toucher le pays ce samedi. Baptisée Domingos, elle devrait arriver ce samedi par l'ouest de la France, avance Météo-France. Une attention particulière sera accordée à la Vendée et la Loire-Atlantique, ainsi qu'aux départements côtiers de la Manche.

Une tempête moins puissante

En plus des précipitations, de fortes rafales, pouvant atteindre les 130km/h, pourraient toucher les côtes atlantiques et la Corse. Dans les terres, le vent pourrait également souffler à près de 100 km/h. Pour autant, Domingos devrait être bien moins puissante et plus étendue que la tempête Ciaran. Une nouvelle rassurante pour les zones déjà sinistrées, comme l'a expliqué sur France Info la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "Cette tempête se joue sur le sud-ouest de la France et c'est une bonne nouvelle car la tempête qu'on vient de traverser a déstabilisé des bâtiments, des arbres... et on aurait eu un effet de deuxième lame qui aurait pu être très grave."

Il faudra toutefois rester vigilant : le plus fort de la dépression est attendu entre samedi 18 heures et dimanche 6 heures, selon La Chaîne météo. Comme lors de chaque épisode météorologique violent, il est recommandé de mettre à l'abri tout ce qui se trouve à l'extérieur, comme son mobilier de jardin, de rester à l'intérieur, de fermer ses portes, volets et fenêtres et de ne pas utiliser sa voiture. Il faut également faire attention aux possibles chutes d'arbres.

Voici notre #alerte concernant la nouvelle #tempête prénommée #Domingos qui touchera notre pays ce samedi. Elle ne sera pas aussi forte que #Ciaran mais une grande vigilance s'imposera tout de même au centre-ouest ⚠ https://t.co/PeShHmKbW8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 3, 2023

Selon un dernier décompte officiel, 12 personnes sont mortes en Europe après le passage de la tempête Ciaran.