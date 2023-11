L'Italie frappée par la tempête Ciaran, trois morts en Toscane

Le passage de la tempête Ciaran sur l'Italie a fait trois morts en Toscane (centre-nord), où de fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau et provoqué des inondations. Selon le gouverneur de la Toscane, Eugenio Giani, trois personnes ont trouvé la mort dans ces intempéries.

Dix centimètres de précipitations en deux heures

Sur la commune de Montemurlo, qui a enregistré dix centimètres de précipitations en deux heures, un homme de 85 ans a été retrouvé noyé dans sa maison, et une femme de 84 ans a succombé à un malaise lié à la subite montée des eaux. Une troisième personne est décédée à Rosignano, selon les médias italiens. "Ce qui s'est passé cette nuit en Toscane a un nom : changement climatique", a estimé sur son compte X Eugenio Giani, qui a décrété l'état d'urgence.

Des automobilistes bloqués dans leurs véhicules

Les pompiers ont indiqué avoir mené des dizaines d'interventions autour de Florence, Pistoia, Pise et Prato afin de secourir des automobilistes bloqués dans leurs véhicules dans des tunnels inondés ou à cause d'arbres tombés sur la chaussée.

À Florence, "la situation est critique", a prévenu dans la nuit de jeudi à vendredi le maire Dario Nardella sur X. Trois hôpitaux de la région ont subi des inondations liées aux crues de rivières et de fleuves et le trafic ferroviaire est fortement perturbé. L'alerte orange aux précipitations et aux vents forts est en vigueur jusqu'à vendredi 18h en Toscane.