Arbres arrachés, pylônes couchés... Le pic de la tempête Ciaran est passé dans le Nord-Pas-de-Calais

Ciaran continue de frapper. Cette violente tempête qui s'est abattue la nuit dernière sur le nord-ouest de la France a fait deux morts. Au Havre, un homme de 70 ans qui tentait de fermer un volet est tombé de son balcon à cause d'une rafale. Dans l'Aisne, un chauffeur de poids lourd est décédé après la chute d'un arbre. Seize personnes ont également été blessées, dont sept pompiers. Cette tempête, qui est en train de poursuivre sa route vers le nord de l'Europe, a bien secoué les Hauts-de-France dans la journée. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Lille où la préfecture du Pas-de-Calais indique, ce jeudi soir, que le pic est passé.

35.000 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France

Après avoir engendré des rafales de vent jusqu'à 161 km/h au cap Gris-Nez, cette tempête souffle encore ce jeudi soir avec des pointes à 100 km/h par endroits dans l'intérieur des terres, entrainant des dégâts et des dégradations. Les pompiers ont multiplié toute la journée les interventions sur des arbres arrachés et des pylônes couchés sur les chaussées. On ne compte plus les toitures endommagées ainsi que les murs effondrés. De plus, on dénombre six blessés dans le Nord-Pas-de-Calais : des personnes victimes essentiellement de chutes d'arbres ou de tuiles, un chauffeur routier également, dont le camion a été renversé par une rafale.

Au total, il y avait encore ce jeudi soir 35.000 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France, 26.000 clients privés de téléphone portable dans le Boulonnais, le Dunkerquois, le Bassin minier, pour cause d'antennes relais hors service. Toujours aucun TER en circulation sur le réseau SNCF régional. Et ce devrait être encore le cas jusqu'à la mi-journée vendredi. En revanche, le trafic transmanche des ferries, lui, a repris, tout comme les vols à l'aéroport de Lille. À noter enfin qu'une vigilance orange est lancée pour risques de crues et d'inondation pour deux rivières du Pas-de-Calais en raison de fortes pluies qui ont accompagné cette tempête. Plusieurs axes routiers sont d'ailleurs touchés ce jeudi soir par ces inondations.