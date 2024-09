Pour apprendre à repérer et lutter contre le cyberharcèlement, France Médiation mise sur un... jeu vidéo

Comment prévenir le cyberharcèlement ? Pour aider les collégiens à le repérer et à le signaler, l'association France Médiation, soutenue par plusieurs collectivités, a mis en ligne un jeu vidéo immersif et gratuit. Tous les collèges y ont accès dès ce mardi matin. Europe 1 a assisté à une séance en avant-première avec des collégiens de Seine-Saint-Denis.

Apprendre les bons gestes

Ce jeu de rôle, sur ordinateur, se déroule dans une classe fictive. Une vidéo humiliante d’un camarade tourne sur les réseaux sociaux : que faire ? Menessa a des idées comme "prendre des vidéos et des captures d'écrans". "Il faut toujours confronter sa peur contre le harcèlement, aller le dire aux profs et au CPE de l'école", poursuit-elle.

Le jeu est réussi si des preuves de cyberharcèlement sont récoltées. "Quand j'ai des gosses qui vivent des situations de harcèlement, s'ils ont des captures d'écran, je veux les voir. Et quand j'interroge l'élève qui potentiellement est harceleur, il peut me dire ce qu'il veut, je sais ce qu'il s'est passé. Cela me donne un peu plus de billes pour mener l'entretien sans jamais dire à l'élève harceleur qu'on a des preuves", explique Marie, médiatrice, travaille dans un collège à Pantin.

Un quart des collégiens confrontés au cyberharcèlement

C’est ce qu’il s’est passé pour Salima et Sawsan qui racontent comment elles ont été cyberharcelées en classe de 4e. "Ça faisait des vidéos TikTok sur nous, ça nous insultait dans le groupe de classe... Tout le collège a vu ces contenus qui disaient qu'on était des BDH, des p*tes... BDH c'est une fille qui va attirer l'attention des garçons. On a pris des captures d'écran, on a tout montré à des adultes qui ont convoqué les personnes concernées et ça s'est atténué au fil de l'année, maintenant ça va", soufflent-elles.

D'après une étude de l’association e-Enfance, un quart des collégiens ont déjà été confrontés au cyberharcèlement.