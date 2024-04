Pascal Praud et vous - Collège : comment une mère a mis fin au harcèlement de sa fille de 13 ans

Dans un précédent témoignage, Marjorie, auditrice d'Europe 1, expliquait que sa fille de 13 ans, scolarisée dans un collège près de Strasbourg, s'habillait de façon neutre et adoptait un langage plus familier pour ne pas être embêtée. Malgré cela, cette dernière a commencé à être harcelée à l'école, et sa mère a décidé de prendre alors les choses en main.

"Je ne suis même pas passée par la case conciliation. J'ai appelé une fois l'établissement, je leur ai dit 'ou ça cesse, ou je vais directement à la gendarmerie'. Ça a continué un petit peu", raconte Marjorie dans l'émission Pascal Praud et vous, soulignant avoir contacté les gendarmes. "Je suis allée directement à la gendarmerie, qui a été très compétente. Ils m'ont passé un référent qui travaille avec le collège, et ils y sont allés directement. La principale a convoqué tout le monde, et ça s'est réglé", relate la mère de famille au micro de Pascal Praud.