Allaitement mixte : quels sont les avantages et les inconvénients ?

On parle d’allaitement mixte lorsque l’enfant est nourri à la fois au lait maternel et au lait industriel. Lors du séjour à la maternité, 13,4 % des femmes pratiquent l’allaitement mixte en France selon une Enquête Nationale Périnatale (ENP) menée en 2021. Après 2 mois, elles sont 19,8 % à opter pour ce mode d’alimentation pour leur bébé.

Comment mettre en place l’allaitement mixte ?

Pour réussir l’allaitement mixte, il est préconisé de nourrir exclusivement son enfant au sein pendant une durée minimum de quatre à six semaines après la naissance, selon les spécialistes. Cela permet au bébé d'apprendre la succion au sein et de favoriser une bonne production de lait chez la mère. La tétée au sein et au biberon sont deux choses très différentes. Il est donc recommandé d’introduire le biberon petit à petit pour ne pas frustrer l’enfant. Les premières fois, le bébé doit être détendu et pas trop affamé pour qu’il puisse prendre le temps de découvrir la tétine du biberon et ainsi apprendre une nouvelle succion. Dans l’idéal, il est recommandé d’opter pour des tétines à débit lent afin de se rapprocher le plus possible de la succion du sein. Du côté de la mère, afin d’éviter l’engorgement des seins au début, il est préférable de ne pas donner trop de biberons à la suite mais d’alterner systématiquement les premières fois. En seulement quelques jours, la lactation se sera adaptée à ce nouveau rythme et vous pourrez opter pour la fréquence que vous souhaitez !

Quels sont les avantages ?

L’allaitement mixte possède plusieurs avantages.

Il permet à la mère d’être plus flexible. Cela peut être une bonne solution pour reprendre une activité à l’extérieur tout en conservant l’allaitement. La garde du bébé est également plus simple et le repos de la mère est favorisé. Cela peut par la même occasion permettre au co-parent ou aux autres membres de la famille de créer un autre lien avec le bébé.

L’alternance avec le lait infantile peut permettre de prolonger la durée de l’allaitement maternel, si par exemple l’enfant ne prend pas assez de poids en allaitement exclusif ou bien que la pression pour la mère est trop importante. Cette méthode peut aussi favoriser la transition en douceur vers le sevrage total de l’allaitement.

Y a-t-il des difficultés ?

La stimulation du sein étant moins grande, la production de lait peut diminuer jusqu’à devenir insuffisante et ainsi détourner complètement le bébé du sein. Afin d’éviter cette situation au maximum, il est conseillé d’allaiter au sein l’enfant au moins deux à trois fois par jour.

Les deux succions étant différentes, certains bébés vont parfois préférer le biberon car le débit de lait est plus rapide et donc plus “facile”. Le bébé peut parfois même ne plus parvenir à téter le téton correctement. C’est pourquoi, choisir une tétine à débit lent ou “physiologique” est fortement conseillé.

Afin d’éviter toute “confusion” entre le sein et le biberon, il est aussi possible d’utiliser des alternatives au biberon. En fonction de l’âge du bébé, il est possible d’utiliser la seringue orale ou encore la tasse à partir de six mois.