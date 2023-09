«Le périnée, on est toutes concernées» : les conseils de la sage-femme Anna Roy pour une bonne rééducation

Le périnée est un ensemble de muscles et de tissus situé dans le bassin. Plus précisément, il s’étend du pubis au coccyx et permet de soutenir les organes. Il joue ainsi un rôle essentiel dans les fonctions urinaires, digestives et sexuelles chez les femmes en particulier. “Ces muscles peuvent être contractés de façon volontaire, exactement comme un biceps ou un quadriceps”, décrypte la sage-femme Anna Roy dans le podcast “Sage-Meuf” produit par Europe 1 Studio. Contrairement aux idées reçues, chaque femme peut être à un moment donné de sa vie concernée par l’entretien de ce muscle : “Quel que soit votre âge, je vous conseille vraiment de faire un bilan périnéal pour votre santé”, recommande la sage-femme.

Un ensemble de muscle peu connu

La plupart du temps, on prescrit une “rééducation” du périnée lors du post-partum puisque celui-ci a été fortement sollicité tout au long de la grossesse et pendant l’accouchement : “C’est quand même loufoque de dire ‘rééducation’ car cela sous-entend qu'il a été éduqué un jour… comme si les femmes de ce pays étaient informées”, regrette Anna Roy. En effet, seulement 14 % des femmes auraient une vision précise de leur périnée, selon une étude publiée dans la revue sage-femme en 2005. “Je pense qu'il faudrait proposer un bilan périnéal à toutes les femmes au cours des consultations gynécologiques de prévention et informer les jeunes femmes au cours des séances d'éducation à la sexualité proposées au collège et au lycée”, insiste la professionnelle dans cet épisode du podcast “Sage-Meuf”.

Choisir sa méthode

Pour l’éducation du périnée, il est possible de passer soit par une sage-femme, soit par un kinésithérapeute : “Je veux pulvériser la ‘guéguerre’ habituelle entre les sages-femmes et les kinés. Il faut juste trouver quelqu'un qui connaît son sujet”, estime Anna Roy.

Il existe deux méthodes pour exercer son périnée, la première est la méthode manuelle qui convient aux patientes dans 90 % des cas : ”C’est avec les doigts de la sage-femme ou du kiné dans votre vagin, c'est un travail très précis parce qu'on évalue chaque muscle” explique la spécialiste. La seconde méthode stimule le périnée à l’aide d’une sonde vaginale. L’électrostimulation envoie de petites stimulations dans les muscles du plancher pelvien : “’Ça peut être vraiment intéressant pour certaines femmes dont les muscles sont hyper fatigués” conseille plus précisément la sage-femme dans l’épisode du podcast. Le biofeedback quant à lui, permet de contracter son périnée devant un ordinateur grâce à une sonde placée à l'intérieur du vagin.

Peu importe la méthode utilisée, l’essentiel est de choisir celle qui correspond à chacune. Claire a éduqué son périnée grâce à des images mentales avec sa sage-femme : “Très vite, j'ai réussi à contracter latéralement, en haut ou en bas (...) je pense que ça va me donner envie de l'utiliser comme un accessoire de ma vie sexuelle”, témoigne la jeune maman dans le podcast “Sage-Meuf” produit par Europe 1 Studio.