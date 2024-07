Air France et Transavia suspendent leurs liaisons vers Beyrouth lundi et mardi

Les compagnies aériennes Air France et Transavia France suspendent leur desserte de Beyrouth lundi et mardi "en raison de la situation sécuritaire à destination", a annoncé lundi un porte-parole du groupe Air France-KLM. Cette décision intervient dans un contexte de craintes quant à un embrasement militaire entre Israël et le Hezbollah, après une frappe meurtrière imputée par Israël au mouvement chiite sur le plateau du Golan.

Le premier groupe aérien européen Lufthansa a aussi annoncé lundi suspendre ses vols vers Beyrouth jusqu'au "5 août inclus" en raison des craintes d'un embrasement militaire entre Israël et le Hezbollah.

