Affaire Mila : la jeune fille et sa famille sont "protégées par la police", annonce Christophe Castaner

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a affirmé mardi devant l'Assemblée nationale, que l'adolescente Mila et sa famille étaient "protégées par la police". La jeune femme de 16 ans fait l'objet de menaces de mort et de cyber-harcèlement pour avoir violemment critiqué l'islam dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le 18 janvier dernier. Un déferlement de haine qui empêche l'adolescente d'être scolarisée. "Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière, pour les protéger, de la part de la police nationale", a précisé le ministre.

Mila "ne regrette pas" ses propos

Invitée lundi soir sur le plateau de Quotidien, elle a affirmé ne pas "regretter ses propos", revendiquant le droit au blasphème. "Je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix, et je n'ai jamais voulu viser des êtres humains, j'ai voulu blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais", a-t-elle précisé.