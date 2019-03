Affaire Eva Bourseau : dettes, drogue et "Breaking Bad"

HONDELATTE RACONTE

Christophe Hondelatte revient lundi sur le meurtre d'Eva Bourseau, en juillet 2015 à Toulouse, sous fond de trafic de drogue.

>> De 14h à 15h, c’est Hondelatte raconte sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission de Christophe Hondelatte ici

Une terrible découverte. Fin juillet 2015, à Toulouse, les amis et la famille d'Eva Bourseau sont inquiets. Bientôt une semaine que la jeune femme de 23 ans n'a pas donné de nouvelles. Une de ses amies s'est déplacée jusqu'à son appartement, en vain. Elle a même prévenu le voisin du dessous. Après huit jours sans nouvelles de sa fille, la mère d'Eva fait le voyage jusqu'à Toulouse. Devant la porte de son appartement, elle sent qu'une odeur terrible se dégage du lieu. Elle appelle immédiatement les pompiers. La porte est enfoncée, les soldats du feu pénètrent dans l'appartement. L'odeur est insoutenable. Du scotch entoure toute la porte de la chambre d'Eva. Les pompiers s'y engouffrent. Là, devant eux, une malle en plastique dans laquelle on distingue un corps recroquevillé dans un liquide rougeâtre, de l'acide chlorhydrique. C'est Eva, il n'y a pas de doute.

L'enquête va aller vite, très vite. Dès le surlendemain de la terrible découverte, un couple se présente au commissariat de Toulouse : Taha Mrani et sa copine Flora. Le jeune homme a des informations au sujet du meurtre d'Eva Bourseau. Il balance un de ses amis, Zakariya Banouni. Selon Taha, ce dernier a frappé Eva Bourseau puis a eu l'idée de dissoudre son corps dans l'acide.

Zakariya Banouni se fait arrêter dans la foulée. Cela fait huit jours qu'il n'arrive pas à dormir avec toute la drogue qu'il prend. Immédiatement, il raconte sa version des faits, qui s’avérera être la bonne, bien différente de l'histoire racontée par Taha Mrani.

Une dette à rembourser. Eva Bourseau était dealeuse, elle revendait de la drogue. Zakariya et Taha étaient ses amis. Eux sont toxicomanes, se défoncent à des tas de substances, mais se fournissent chez un certain Guillaume, surnommé "Le Chinois". Taha avait une dette auprès de Guillaume. Il a eu l'idée de cambrioler Eva pour lui prendre sa drogue et son argent, avec Zakariya, qui a trouvé que l'idée était bonne. Mais quand ils se rendent chez Eva pour passer à l'acte, la jeune femme est chez elle. Ils vont finalement passer la soirée ensemble tous les trois, à regarder des documentaires sur Arte en consommant toutes sortes de drogues. Les trois compères sont des adeptes de MDMA, d’ecstasy, de cocaïne, de LSD, de kétamine ou encore de champignons hallucinogènes.

Au petit matin, Zakariya et Taha quittent l'appartement d'Eva, avant finalement d'y retourner, bien décidés à mener leur projet à bien. Ils prétextent avoir oublié des clés. Zak la frappe en premier avec un poing américain. Taha se penche sur elle, demande où se trouve l'argent : derrière un fauteuil. Il ne trouve pas les billets et retourne finalement vers Eva, lui assénant un coup de pied de biche au visage. Zakariya et Taha finissent par trouver les 950 euros, derrière le siège. Eva, elle, est morte. Taha prend l'initiative de dire qu'il va les sortir de là. Il a l'idée de dissoudre le corps dans l'acide, un "truc" qu'il a vu dans la série Breaking Bad. Ils achètent donc 15 litres d'acide chlorhydrique, une malle en plastique et mettent le corps d'Eva dedans. Un corps qui mettra beaucoup plus de temps à se dissoudre qu'à la télévision.

Des brillants étudiants confrontés à l'échec. Impossible de comprendre le geste des deux hommes pour leur entourage. Zakariya et Taha n'ont pas le profil de petite frappe. Ce sont deux matheux brillants. Comment expliquer, alors, cette descente aux enfers qui conduira à cette horreur ? Zakariya n'a pas réussi à intégrer la filière PSI en math spé ; Taha, lui, rate deux fois l'entrée à Polytechnique. "Des échecs relatifs", "des problèmes de riches", résumera l'avocat général lors du procès. Mais quand on observe leurs parcours, c'est bien à partir de ces échecs que les deux jeunes hommes décrochent et s'enfoncent dans la drogue, avec des produits toujours plus forts, en plus grande quantité. Le 21 décembre 2018, Taha Mrani est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Zakariya Banouni à 25 ans. Aucun des deux hommes n'a fait appel.