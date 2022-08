Accident mortel à Lyon : ce que l'on sait du chauffeur de l'ambulance qui a percuté la trottinette

Une enquête pour homicide involontaire est en cours à Lyon, après la mort de deux mineurs. Un garçon et une fille circulaient sur une même trottinette lorsqu'ils ont été percutés par une ambulance privée lundi soir. Le chauffeur a été placé en garde à vue. Ce dernier a un profil très défavorablement connu des services de police. Selon les informations d'Europe 1, l'homme âgé de 36 ans ne possède plus que deux points sur huit sur un permis probatoire. Il est connu pour de très nombreuses infractions sur la route : 28 au total, notamment pour des dépassements de lignes blanches et des excès de vitesse.

Il a également déjà roulé sans assurance. Les dépistages alcooliques et stupéfiants pratiqués sur lui juste après l'accident se sont avérés négatifs.

Vers une meilleure régulation du secteur ?

Comment cet individu a-t-il pu se retrouver au volant de cette ambulance ? Claude Delesse, président de la Fédération nationale des ambulanciers privés, dénonce un manque de transparence à l'embauche sur ce secteur. "Nous, on est obligés de lui demander un permis de conduire valide et un diplôme d'ambulancier. Si vous questionnez le chauffeur en lui demandant s'il a eu des problèmes etc., s'il vous répond non, vous êtes dans l'incapacité d'aller vérifier quoi que ce soit", assure-t-il au micro d'Europe 1.

"Nous demandons depuis très longtemps à ce que nous soit communiqué les antécédents routiers des chauffeurs que nous embauchons, mais nous n'y avons pas accès", déplore Claude Delesse.

Les témoins de la scène divisés

L'enquête est donc en cours pour savoir si oui ou non le chauffeur était en faute au moment de l'impact mortel avec les deux adolescents de 15 et 17 ans. Si l'accident a eu lieu sur une voie de bus, l'ambulance, en route pour une mission commandée par le Samu, avait bien le droit de circuler à cet endroit.

Mais un détail très important est toujours flou : avait-il actionné ses avertisseurs sonores et lumineux ? Les témoins présents sur la scène sont toujours divisés sur la question.