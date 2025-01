Accident de car : plus de contrôles des chauffeurs, notamment «sur les stupéfiants», annonce le ministre des Transports

"Des contrôles de plus en plus importants" des chauffeurs vont être menés, a annoncé ce jeudi le ministre chargé des Transports, après la mort d'une lycéenne dans un accident de car scolaire jeudi matin près de Châteaudun. Les contrôles se feront notamment "au niveau des stupéfiants".

Le ministre chargé des Transports Philippe Tabarot a annoncé jeudi sur RTL qu'allaient être menés "des contrôles de plus en plus importants" des chauffeurs, notamment "au niveau des stupéfiants", après la mort d'une lycéenne dans un accident de car scolaire jeudi matin près de Châteaudun (Eure-et-Loir).

Un premier test salivaire aux stupéfiants du conducteur de 26 ans s'est "révélé positif", avait annoncé le parquet de Chartres, confirmant une information révélée par RTL.

"Des contrôles de plus en plus importants" mis en place

"J'en ai parlé cet après-midi avec mon collègue ministre de l'Intérieur", Bruno Retailleau, "nous allons mener un certain nombre d'actions pour opérer des contrôles de plus en plus importants", a indiqué M. Tabarot.

"Malheureusement, ce qui avait été fait (...) contre l'alcool auprès d'un certain nombre de chauffeurs il y a quelques années, devra se faire au niveau des stupéfiants", a-t-il ajouté.

Un test sanguin de détection des stupéfiants a été effectué sur le conducteur de car dont les résultats, plus fiables qu'avec le test salivaire, seront connus "très probablement dans la nuit ou demain dans la matinée", a indiqué M. Tabarot.

Le conducteur a livré une première explication, déclarant "avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne séparatrice, avoir voulu l'éviter, et s'être retrouvé dans le fossé", a indiqué jeudi le procureur de la République Frédéric Chevallier dans un communiqué.

"Ils ont sauvé la vie d'un certain nombre de leurs amis"

Selon un bilan toujours provisoire, une lycéenne de 15 ans a trouvé la mort et 20 élèves ont été blessés et se trouvent "en urgence relative". Quatorze d'entre eux "ont été transportés vers le centre hospitalier de Châteaudun". "Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour les jeunes qui ont été hospitalisés", a précisé M. Tabarot jeudi soir.

Il rapporte qu'au moment des faits, vers 07H40, les élèves "étaient en train de dormir (...) et nous ont dit ne pas s'être rendus compte de grand-chose" et s'être réveillés "avec un car qui était totalement renversé."

"Il a fallu qu'ils sortent par le toit (...) et les plus âgés ont aidé les plus petits à sortir", a indiqué M. Tabarot.

"Je leur ai dit que quelque part ils ont été des héros, parce qu'ils ont sauvé la vie d'un certain nombre de leurs amis", a ajouté le ministre.