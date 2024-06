A69 : la manifestation débute dans une ambiance bon enfant, malgré la crainte de débordements

Des serpettes, des planches à clouer, des couteaux saisis lors de contrôles... Les forces de l'ordre s'attendent à une journée tendue dans le Tarn, puisque 10.000 à 15.000 opposants au projet de l'A69 manifestent ce samedi. Un gros dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter les débordements et pour l'instant les opposants arrivent au compte-gouttes.

Au milieu d'un terrain vague, les quelques milliers d'opposants à l'A69 se préparent. Visages couverts, ils écrivent des slogans sur des pancartes en vue de la manifestation. Une manifestation non autorisée par la préfecture. Les forces de l'ordre sont donc présentes autour du campement établi sur la commune de Puylaurens. Les policiers contrôlent de manière aléatoire les identités et les véhicules des personnes qui tentent de rejoindre le terrain vague. Des fouilles qui ont permis de saisir des arbalètes, des catapultes ou encore des haches dans les voitures de certains participants.

"Je serai dans la manifestation mais je n'ai pas envie de me mettre en danger"

Pour l'instant, l'ambiance est bon enfant. Anne est venue de Lozère pour manifester cet après-midi et elle espère que le rassemblement se déroulera dans le calme. "Nous, on est arrivés hier soir à minuit. On s'est fait contrôler", explique-t-elle. "Je ne vois que des gens cools, alors peut-être qu'il y aura quelques énergumènes qui voudront foutre le bazar. Dans n'importe quelle grande manifestation, il y a des choses de ce style-là. Mais moi j'ai 67 ans, je serai dans la manifestation, mais je n'ai pas envie de me mettre en danger."

Le trajet de la manifestation et surtout son point d'arrivée sont pour l'instant gardé secret. Les organisateurs ne les annonceront qu'au dernier moment.