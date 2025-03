À Valenciennes, l'IA prédit le temps d'attente des patients aux urgences

Dans le centre hospitalier de Valenciennes, l'intelligence artificielle est déjà un outil au quotidien. Cette dernière permet de prédire le temps d'attente des patients aux urgences. L'outil est même capable de prédire l'activité jusqu'à cinq jours à l'avance. Et les bénéfices sont nombreux tant pour les patients que pour les soignants.

Deux heures pour un parcours de soins aux urgences. Voici l'estimation indiquée sur l'écran dans la salle d'attente du centre hospitalier de Valenciennes. Ici, l'intelligence artificielle fait déjà partie du quotidien des patients, et leur indique en temps réel combien de temps ils doivent attendre. "C'est assez pratique pour savoir quand est-ce qu'on va être prise en charge", témoigne cette femme.

"C'est mieux pour nous"

"Ça permet peut-être de calmer les gens aussi un petit peu par rapport au temps qu'ils passent", confirme cet autre patient. Et le bénéfice se ressent même chez les soignants. "On a moins de demandes en salle d'attente, on est moins sollicité pour avoir des nouvelles, donc c'est mieux pour nous", explique Laura, agente d'accueil.

Alors comment l'intelligence artificielle fait pour connaître le temps d'attente ? Tout se fait grâce à des données recueillies depuis plusieurs années. Elles permettent aujourd'hui de prédire l'activité aux urgences jusqu'à 5 jours à l'avance. "L'outil, c'est de prévoir ce qui va se passer dans deux jours, dans trois jours, et d'adapter nos équipes à un flux plus important qu'habituellement", commente de son côté Antoine Maisonneuve, vice-chef du pôle Urgences-Réanimation-Anesthésie-Médecine Polyvalente.

Désormais, la prochaine étape est de personnaliser les parcours de soins des patients. Par exemple, vous avez 50 ans, vous consultez pour une douleur à la poitrine avec ou sans antécédents. L'intelligence artificielle pourra prédire le temps que vous allez passer aux urgences.