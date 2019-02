"Tours-Saint-Pierre-des-Corps", quand le changement de nom d'une gare vire au casse-tête politique

Tours veut rebaptister sa gare de Saint-Pierre-des-Corps. La préfecture d'Indre-et-Loire a ainsi entériné lundi une décision, visant à renommer la gare de Tours ainsi que sa gare voisine afin que les voyageurs empruntant le TGV y voient plus clair. La gare de Tours s’appellerait alors "Tours Centre" et la seconde "Tours-Saint-Pierre-des-Corps".

Beaucoup de visiteurs ratent l'arrêt. Aujourd'hui, pour aller à Tours, il faut souvent s'arrêter dans une autre gare TGV, celle de Saint-Pierre-Des-Corps, à 4 km du centre-ville, avant de prendre une navette pour rejoindre sa destination finale. Beaucoup de visiteurs, notamment étrangers, ont loupé la Touraine à cause de cette subtilité.

"Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent à Saint-Pierre-des-Corps, ils ne savent pas trop où ils sont véritablement. Il y a des gens qui ne sont pas descendus à Saint-Pierre-des-Corps parce qu'ils n'imaginent pas que c'est Tours et donc ils se retrouvent à l'arrêt suivant et ça peut aller loin avec le TGV : ou Paris d'un côté ou Poitiers de l'autre", rapporte au micro d'Europe 1 le maire de Tours Christophe Bouchet. "C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le nom des gares : Tours-Saint-Pierre-des-Corps et Tours Centre", tranche l'édile. Mais la proposition d’un changement de nom ne fait pas l'unanimité.

Un changement qui coûterait 200.000 à 400.000 euros. Pour la maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, "il n'y a pas besoin de changer et on va ajouter de la confusion si on met ces deux noms accolés, en gardant Saint-Pierre-des-Corps. Parce que les gens verront d'abord Tours et se diront 'on est arrivés à Tours'. En plus, c'est un projet pour lequel on nous dit que le changement des noms des gares coûterait entre 200.000 et 400.000 euros". De l'argent, selon elle, que l'"on peut utiliser à d’autres choses".