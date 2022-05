À Rungis, le muguet rencontre toujours un succès florissant

REPORTAGE

Au pavillon des fleurs du célèbre marché de Rungis, une marée de couleurs s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés. Roses, hortensias, tulipes… Et depuis une semaine, c'est un ballet de chariots chargés de muguet. La fleur aux petites clochettes blanches fait toujours un carton pour le 1er mai. L'année dernière, les Français ont dépensé 25 millions d'euros pour en profiter. "Un pot de quinze griffes de muguet. Vous regardez, elles sont fières, jaillissant du pot et de la mousse. Elles sont très fraîches, très blanches", décrit Maxime François, grossiste.

"C'est plus que le best-seller"

Il gère cet immense étalage du pavillon et son muguet, il l'achète chez des producteurs nantais. "De nombreuses clochettes, un produit royal. Et franchement, je trouve ça magnifique. Les gens sont attachés à une tradition et à ce petit symbole de bonheur", continue le grossiste.

Les fleuristes sont les principaux clients au rendez-vous. Parmi eux, Yves, les bras chargés de cartons. Il est venu chiner les plus belles fleurs. Pour les grossistes comme pour les fleuristes, le 1er mai, c'est toute une organisation. "C'est plus que le best-seller. En fait, il n'y en a que pour le muguet. On peut oublier tout le reste, c'est un rendez-vous immuable", plaisante-t-il. "Il faut être d'une grande organisation, parce que tout doit se faire en un jour. Il y a toujours une émotion."

Les tendances évoluent, remarquent les professionnels du marché de Rungis. Les muguets en pot se vendent de plus en plus, mais le brun reste le grand favori des Français. Cependant il ne fait pas exception à la règle. Inflation oblige, le brin passe de deux à trois euros en moyenne.