A Paris, on tente déjà de se rafraîchir avant même le début de la vague de chaleur

Ce n'est pas encore la vraie canicule à Paris. Mais les 27 degrés affichés par le thermomètre suffisent largement pour voir de nombreux Parisiens tenter de se rafraîchir. Au bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale, il flottait un air de vacances dimanche soir.

Malgré le déclin progressif du soleil, il y avait encore beaucoup de monde aux alentours de 20h. Certains comme Tom n'ont pas hésité à enfiler leur maillot de bain pour piquer une petite tête dans l'eau. "Franchement, ça fait du bien. Il fait beau, il fait chaud, on s'amuse. C'est la belle vie", savoure ce jeune homme.

"Un petit avant-goût"

De son côté, Thomas est venu avec sa crème solaire, sa casquette et sa serviette de plage. Il habite en région parisienne et, pour éviter la chaleur, il est venu avec son fils pour la première fois. "Je ne pensais pas avoir cet écrin de verdure dans Paris. Et c'est la première fois que je le fais avec les enfants. Au programme, on a fait un petit peu de piscine avec mon fils dans le grand bassin. Le pédalo, c'est vrai que c'est un peu dépaysant en plein Paris comme ça. C'est assez chouette", sourit ce père de famille.

Si les touristes sont présents en nombre, beaucoup de travailleurs parisiens en profitent également. Adlène, par exemple, devra attendre le mois d'août pour partir en vacances. En attendant, il vient prendre l'air au bassin de la Villette. "Je travaille en ce moment, je suis traiteur et c'est un petit avant-goût. J'ai un peu de temps, donc avant les vacances, c'est excellent. Ça prépare ma peau à bronzer un petit peu plus", a-t-il remarqué.

Le thermomètre ne va pas s'arrêter en si bon chemin et les températures s'annoncent même caniculaires la semaine prochaine. Par conséquent, beaucoup comptent revenir dans les prochains jours et profiter de ce petit îlot de fraîcheur.