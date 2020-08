À Paris, le masque obligatoire en deux roues : "Ça me parait absurde", tacle le bras droit d'Hidalgo

INTERVIEW

Mise à jour : À 8h52, vendredi, la Préfecture de police de Paris a annoncé que cyclistes et joggeurs peuvent finalement circuler sans masque à Paris et en petite couronne, contrairement à ce que prévoyait le dispositif initial d'élargissement du port du masque.

À partir de 8 heures, ce vendredi, le port du masque devient obligatoire dans toutes les rues de Paris. Cette mesure, annoncée par le Premier ministre Jean Castex jeudi, se substitue aux obligations par secteurs, jugées peu lisibles par les piétons. "C’est une mesure de simplification, on avait trop de retour d’incompréhensions sur le port du masque", explique au micro d’Europe Matin Emmanuel Grégoire, ​premier adjoint à la mairie de Paris. "Des comportements individuels utilisaient l’argument de l’incompréhension pour ne pas porter le masque. C’est pour cela que le gouvernement est amené à prendre cette mesure", précise l’élu.

"Cette mesure est importante, contraignante, mais c’est d’abord dans un souci de simplification", assure-t-il, tout en reconnaissant que le masque ne permettra pas à lui-seul de redresser la situation. "Non, ça n’est pas une réponse miracle, car elle ne répond pas aux foyers émergents en milieux clos, et notamment privés, dans un cadre familial ou professionnel. mais c’est une mesure importante et utile, à appliquer le temps de sortir de l’épidémie", pointe Emmanuel Grégoire.

Désormais, "la règle est simple, c’est partout !", martèle le bras droit d’Anne Hidalgo. Et la situation sanitaire, qui ne cesse de se dégrader en Île-de-France et sur le reste du territoire, ne laisse guère le temps pour la pédagogie. "Il y aura des amendes dès aujourd’hui", avertit l’élu. "La mesure est simple à comprendre, maintenant il est temps de l’appliquer". Mais d’assurer que "chaque policier fera preuve d’intelligence de situation."

Une réglementation qui pourrait rapidement évoluer pour les cyclistes et les motards

Le port du masque devient également obligatoire pour les cyclistes et les motards. "Ça me parait absurde, ce point-là ne fait pas l’objet d’un consensus avec la Préfecture de la Police", reconnait l'adjoint. "Les décisions doivent être fondées sur une argumentation scientifique, et sur des éléments de cohérence. Il n’est pas cohérent d’imposer le port du masque à un cycliste en mouvement, car aucune étude n’atteste d’un risque potentiel en la matière", pointe Emmanuel Grégoire. "Nous espérons amener la Préfecture de Police à évoluer sur ce point de doctrine", ajoute-t-il, alors que la mairie recommande aux Parisiens de circuler à vélo de manière à éviter les transports en commun.