Coronavirus : port du masque obligatoire dans tout Paris dès vendredi

Le port du masque sera obligatoire "dans tout Paris" à partir de vendredi 8 heures, a annoncé jeudi Anne Souyris, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé sur BFMTV. Un arrêté sortira dans l'après-midi rendant le port du masque obligatoire "dans tout Paris" à partir de "demain matin à 8h", a-t-elle indiqué, en précisant qu'"au départ la verbalisation ne sera pas d'actualité". Une extension qu concerne également trois départements de la petite couronne.

Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne également concernés

Dans un communiqué de presse conjoint de la préfecture de Police de Paris, du préfet de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne indiquent que le masque est obligatoire dès vendredi matin sur tous ces territoires "dans la totalité de l'espace public". L'obligation concerne "les piétons, utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non", précise le communiqué. "Les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteur seront eux dispensés de cette obligation."