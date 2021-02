Comment gérer l’impact écologique des couches ? Une expérimentation de compostage à Paris

REPORTAGE

Que faire des montagnes de déchets que sont les couches pour bébé ? Avant d’être propre, chaque bébé utilise entre 4.000 et 5.000 couches. Trois milliards et demi de couches sont ainsi jetées en France tous les ans. Sauf que la grande majorité d’entre elles sont produites à base de plastique, donc issues du pétrole, et vont donc dans la poubelle dite "normale". Elles sont ensuite incinérées ou enfouies dans le sol des décharges, et mettront 500 ans à se dégrader.

Des couches en cellulose et amidon de maïs

Pour lutter contre ces trop nombreux déchets, une expérimentation de compostage a été lancée dans cinq crèches à Paris et en Seine-Saint-Denis. A Pantin par exemple, les bébés portent des prototypes de couches compostables, faites en cellulose et amidon de maïs. "Elles ressemblent à une couche normale. On sent que c’est du coton à l’intérieur", présente Carmen, qui est en train de retirer une couche à un petit garçon. Elle doit alors enlever deux petits scotchs en plastique, seuls éléments non-recyclables, avant de jeter la couche dans une poubelle spéciale, qui part au compostage, à un kilomètre de là, en voiture électrique.

Objectif : traiter les couches par millions en 2022

Une grosse machine, qui est en fait un composteur industriel, a été installée sur un terrain vague. Les couches broyées deviennent du compost grossier. Et en deux semaines, ça ressemble déjà à de la terre. "On voit que c’est noir. Ca sent plutôt bon", atteste Maïwenn Mollet, responsable du projet "Les couches fertiles". "L’idée, c’est de montrer qu’à petite échelle, c’est possible, avec la couche compostable, l’utilisation en crèche, la collecte et la transformation en compost. On travaille maintenant sur l’étape suivante pour 2022 pour traiter les couches par millions", poursuit-elle.

Pour l'instant, les couches utilisées sont des prototypes fabriquées par l'une des usines d'Intermarché et pas encore en vente au public. Mais ça pourrait être le cas à grande échelle très bientôt : le défi est maintenant de les rendre rapidement compétitives en prix.