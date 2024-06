À Nantes, 4.000 personnes défilent contre l'extrême droite

Quelque 4.000 personnes ont défilé samedi dans le calme à Nantes contre l'extrême droite, un cortège encadré par une forte escorte policière, selon des journalistes de l'AFP sur place. Depuis le Château des Ducs de Bretagne, en passant par la préfecture, les manifestants ont brandi des pancartes aux slogans inventifs, comme "Au vert et contre les réactionnaires" ou encore "L'été sera chaud sans les fachos". Le début du cortège rassemblait quelques centaines de personnes, notamment des femmes, sous des banderoles et mots d'ordre féministes.

"Les idées d'extrême droite menacent les droits des femmes"

"Les idées d'extrême droite menacent les droits des femmes puisque sont clairement remis en cause un certain nombre de droits comme le droit à l'IVG", a souligné auprès de l'AFP Amélie De Schepper, enseignante, membre de l'intersyndicale Femmes ayant appelé à manifester. Pour Magalie Maisonneuve, aide à domicile âgée de 38 ans, une victoire de l'extrême droite aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet signifie que "que les gens vont se lâcher vis-à-vis du racisme, ils vont être totalement décomplexés." "Et moi, ce que j'ai peur, c'est pour mon petit garçon, pour ses futurs contrôles au faciès, pour l'accès à l'emploi et au logement", confie-t-elle.

Le cortège a ensuite atteint le cours Franklin-Roosevelt, l'une des principales artères du centre-ville nantais, et s'est divisé en deux, des manifestants habillés en noir et cagoulés se séparant du défilé qui revenait à son point de départ. Aucun heurt n'a eu lieu, selon des correspondants de l'AFP sur place. Contactée par l'AFP, la préfecture de Loire-Atlantique a confirmé que le nombre de participants avait atteint "4.000 au plus fort de la manifestation".