À la RATP, un document interdit à certains salariés de souhaiter un «Joyeux Noël» aux usagers

Ce sont des consignes pour le moins surprenantes, données par la RATP. Dans une note interne qu'Europe 1 a pu consulter, la régie des transports parisiens s'adresse aux employés des animations des fêtes de fin d'année sur le RER A. Elle y rappelle les bons comportements à adopter avec les usagers et prône notamment la neutralité religieuse, qui est même inscrite au cœur de ce document intitulé "Animations de fêtes de fin d'année sur la ligne A".

Il est signé par la déléguée du directeur de la ligne et présente une liste d'animations organisées dans certaines gares, dont une chorale, ou encore un père Noël, mais aussi un tableau qui dresse les éléments de langage acceptés et proscrits.

"On rentre dans un truc totalement hallucinant"

Des symboles, comme le calendrier de l'Avent, sont ainsi prohibés, tout comme le simple fait de souhaiter "Joyeux Noël" aux voyageurs. À la place, les animateurs doivent employer l'expression "Joyeuses fêtes de fin d'année". Inacceptable pour Arole Lamasse, secrétaire général du syndicat Unsa RATP. "On rentre dans un truc totalement hallucinant. Demain, on va interdire aux salariés de dire l'expression 'pleurer comme une madeleine' parce que ça évoque Marie-Madeleine. Je pense qu'il n'y a pas de pire moment, où la laïcité est en danger, que lorsqu'on commence à se poser des questions de comment on doit parler ou comment on doit se comporter".

Sollicitée par Europe 1, la direction de la RATP, n'a fait aucun commentaire à ce stade. Quant au document en question, il invoque la charte de la laïcité du groupe pour justifier ses consignes. Une charte dans laquelle l'interdiction de souhaiter "Joyeux Noël" aux passagers ne figure pourtant pas.