École : les signalements d'atteinte à la laïcité explosent depuis la rentrée

C'est un record dont l'éducation nationale ne peut pas être fière. Plus de 3.000 signalements d’atteinte à la laïcité ont été remontés depuis la rentrée au ministère de l’Éducation nationale. Jamais un tel chiffre n’avait été atteint sur un trimestre depuis septembre 2022, date à laquelle les chefs d’établissement ont été priés de commencer à faire remonter ces données.

Ainsi, en septembre, l'interdiction du port de l’abaya et du qamis est entrée en vigueur, ce qui a fortement augmenté le nombre de signalements. Près de 80% de ces atteintes à la laïcité étaient liées au port de tenues religieuses. Puis en octobre, nouvelle explosion des chiffres avec 1.812 faits recensés, cette fois-ci à cause des provocations et des perturbations lors des hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty. Mais les atteintes liées à l’abaya ou au qamis sont devenus minoritaires… Elles ne représentaient que 11% des incidents remontés.

Une "victoire pour la laïcité" ?

En novembre, enfin, les signalements ont chuté de 75%. Pour le ministre de l’Éducation nationale, qui s’exprime dans un communiqué, c’est une "victoire pour la laïcité". Une analyse assez rapide, puisque cette tendance à la baisse ne s’observe qu’en novembre et pourrait aussi s’expliquer par le fait que certains incidents n’ont pas été remontés.

Par peur d’attiser des tensions, certains enseignants ferment les yeux, dans un contexte d'agressions et de tensions dans certains établissements pour les professeurs en ce moment.