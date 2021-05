À la découverte du Saint-Péray, ce vin méconnu

Cette semaine, dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, Olivier Poels nous fait voyager du côté de la vallée du Rhône. L'occasion de mettre en avant l'appellation de Saint-Péray, ses différents cépages et ses domaines.

Deux types de vin

"L'appellation de Saint-Péray est une appellation un peu particulière parce qu'on y trouve deux types de vin", explique Olivier Poels. "On trouve des vins tranquilles, souvent des blancs secs. Et puis aussi des vins mousseux, depuis 1829, qui sont devenus une appellation d'origine protégée en 1936."

De ces vins, il existe deux cépages : le Marsanne ou le Roussanne. Le premier apporte le gras, la richesse, les textures huileuses et la douceur aux vins, tandis que le second apporte plus d’acidité, d’élégance et de complexité aromatique au vin. De quoi retrouver toute la complexité de la terre de la vallée du Rhône avec ces cépages.

A la dégustation

"Ce sont souvent des vins à la fois ronds et gourmands, longs et persistants", commente Olivier Poels. "Il y a un équilibre magnifique notamment dans la cuvée de la Maison Chapoutier. On a envie de cuisiner plein de choses avec ça. On se voit avec des poissons, avec du végétal aussi." Il ne vous reste plus qu'à déguster avec modération.