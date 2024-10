À Grenoble, après des coups de feu tirés en plein marché, les habitants sont à bout

Il était environ 10h du matin samedi quand des tirs ont retenti sur la place Saint-Bruno à Grenoble, en plein marché. Des tirs qui sont, selon le procureur de la capitale des Alpes, à relier à une opération anti-drogue menée ces derniers jours par la police dans ce quartier connu pour être une plaque tournante des stupéfiants. Et ici les habitants sont à bout.

Des collégiens qui font les guetteurs

"On a perdu plein de clients", se plaint au micro Europe 1 Houari, primeur sur le marché. "Les gens sont tous partis en courant. On a des enfants, on est obligé de travailler. On est obligé de gagner sa vie..." À la fin du marché, une poignée seulement d'agents d'entretien nettoie la place, une mesure de sécurité.

En plus du trafic de drogue, il y a aussi les incivilités. Globalement, le quartier s'est dégradé ces dernières années explique Josiane, habitante de 64 ans. "La nuit m'inquiète un peu plus. Ce sont souvent des collégiens, les plus jeunes ont 8-10 ans, et ils font les guetteurs aux quatre coins de l'angle."

"Avant quand je sortais à deux heures du matin je traversais la place, maintenant je fais le tour", explique de son côté Saadia, qui vit depuis 30 ans dans le quartier. Une des rares habitantes qui acceptent de témoigner de la situation sur place, les autres ayant peur des représailles.