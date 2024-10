Grenoble : des coups de feu tirés en plein marché

Deux jours après l'attaque d'un fourgon blindé en plein centre-ville de Grenoble, un nouveau fait divers marque la "capitale des Alpes". Selon des informations du Dauphiné Libéré confirmées par Europe 1, des tirs ont retenti sur la place Saint-Bruno, là où se tient le marché, samedi matin vers 10h. C'est plus précisément à hauteur du bar-PMU "Le Galopin" que les faits se sont déroulés. Dans ce qui semble être une démarche d'intimidation, selon le Dauphiné, deux hommes à trottinette auraient tiré en l'air, d'après les informations d'Europe 1.

Des tirs liés à une opération anti-trafiquants ?

Le quartier Saint-Bruno est bien connu des policiers pour être souvent le théâtre de fusillade. De son côté, le procureur avance que ces tirs "sont vraisemblablement liés à l’opération anti-trafiquants de stupéfiants menée ces derniers jours". En effet, "dans le cadre d’une instruction ouverte par le parquet de Grenoble en avril 2024 pour trafic de stupéfiants, trafic de cigarettes et association de malfaiteurs concernant le quartier Saint-Bruno, les policiers de Grenoble ont interpellé le 8 octobre six hommes âgés de 18 à 49 ans et une femme de 24 ans".

Un coup de filet des forces de l'ordre qui leur a permis de saisir 15.000 euros en espèce, 19.000 euros sur des comptes bancaires, 2kg de résine de cannabis, diverses munitions et deux trottinettes électriques.