A Beaune, une vente record d’un fut à 780.000 euros pour aider les soignants

Un record de vente a été battu dimanche lors de la 160e édition de la vente des vins du domaine des hospices de Beaune. Un fut de 228 litres de vin de bourgogne, un côte de Nuit Saint-Georges, a été vendu 780.000 euros. Le montant sera entièrement reversé aux hospitaliers victimes du Covid-19. Un "soutien moral fort" pour François Poher, directeur des hospices de Beaune.

Entièrement reversé aux hospitaliers

"Nous sommes un million en France, dans les hôpitaux et les Ehpad, à nous battre au quotidien depuis 9 mois. C’est éprouvant pour les nerfs et quand un évènement comme ça se produit, c’est une fierté et une émotion qui nous a tous submergé dans la salle ", a-t-il poursuivi, avant d’ajouter que l’acheteur était un Chinois qui a préféré ne pas donner son nom.

Une compétition entre cinq acheteurs

"Il a acheté la pièce au terme d’une compétition où il y avait cinq acheteurs", précise François Poher, avant de continuer : "A travers son porte-parole qui était là, il nous a parlé de fraternité". "C’est magnifique que notre petit hôpital de Bourgogne, grâce a ce domaine viticole exceptionnel, puisse apporter ça à l’ensemble des hospitaliers de France", a-t-il également déclaré. Le précédent record de vente s’élevait à 480.000 euros.