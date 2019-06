70 médecins, élus et économistes appellent à légaliser le cannabis

"Alors que ses voisins (Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal, Pays-Bas…) ont tous assoupli leur législation, que le Canada, l’Uruguay et plusieurs États américains ont légalisé la substance, la France est à la traîne". Dans une tribune publiée mercredi sur le site de L'Obs, 70 personnalités, des économistes, des médecins et des élus appellent à la légalisation du cannabis.

Les signataires, parmi lesquels Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, Bernard Kouchner ou encore les députés LREM Pierre Person et François-Michel Lambert, demandent une utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques comme récréatives, pour les consommateurs de plus de 18 ans.

Une loi totalement "inefficace"

Selon eux, la loi qui interdit la consommation de cannabis, datant de 1970, est "totalement inefficace" car la France est le pays de l'Union européenne dans lequel la consommation est la plus élevée. Par ailleurs, ils rappellent que l'alcool et le tabac tuent davantage que le cannabis et que s'agissant d'un produit qui "n'est pas neutre", "parce qu'il est nocif pour la santé", il est selon eux plus opportun "de contrôler la production et la distribution". "Quand la France acceptera-t-elle de regarder la réalité en face, de faire preuve de pragmatisme, face à cette impasse ? Les pouvoirs publics doivent agir. Et vite", demandent les signataires.

Mi-décembre, un comité d'experts scientifiques s'était prononcé en faveur de l'instauration du cannabis mais uniquement à visée thérapeutique.