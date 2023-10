60 millions de canards vont être vaccinés contre la grippe aviaire

Du jamais vu en France. Une campagne de vaccination va s'ouvrir pour les canards. 60 millions de canetons vont être vaccinés contre la grippe aviaire. Une manière de lutter contre les épidémies à répétition et l'abattage de volaille en masse. Dans le Gers, département particulièrement touché, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 26 millions d'euros pour piquer les canards. Une mesure plutôt bien reçue. Europe 1 est allée à la rencontre des agriculteurs et des consommateurs de la région.

"Je sais que les produits sont fiables et de qualité"

Dans cette ferme nichée au cœur du Gers, plus d'une centaine de canards sont élevés en liberté. À l'intérieur de la boutique située à quelques mètres de l'enclos, des magrets de canards, des foies gras et des produits du terroir.

>> LIRE AUSSI - Comment la filière du canard a amélioré la lutte contre la grippe aviaire

Pour ces clients fidèles, la vaccination des animaux ne change rien. "Ça ne me dérange pas, je n'ai pas peur", explique une cliente. "Je consomme chez les producteurs du Gers donc il n'y a pas de souci. Je sais que les produits sont fiables et de qualité", ajoute une deuxième. Pour cette habituée, "c'est quand même une filière qu'il faut aussi soutenir, donc, on aura justement du canard toute l'année".

Pour Jean-Christophe qui élève jusqu'à 4.000 canards par an dans son exploitation, pas d'inquiétude, les consommateurs répondront présents. "Entre l'élevage de plein air, la qualité qu'on apporte à nos produits et le bien-être qu'on apporte à nos animaux, la majorité des clients seront en rendez-vous, je pense", avance le producteur. Dans le Gers, 7 millions de canards qui seront vaccinés dans les jours qui viennent.