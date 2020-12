5G : Corinne Lepage juge "indispensable" une nouvelle évaluation de son impact sur l'environnement

INTERVIEW

Le sujet continue de diviser. Alors qu'Emmanuel Macron s'est refusé à différer le déploiement de la 5G, le Haut Conseil pour le Climat a estimé samedi dans un rapport que les prochaines attributions de fréquences pour la 5G ne devraient pas se faire sans évaluation préalable de son impact sur l'environnement. Invitée d'Europe 1, l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage soutient cette recommandation. "C'est absolument indispensable à la fois pour des raisons climatiques et des raisons sanitaires", estime-t-elle.

"Les études sur l'impact de la 5G, nous les aurons dans le courant de l'année 2021. Pour l'instant, on ne les a pas", rappelle Corinne Lepage. "Et l'impact climatique est franchement franchement mauvais", pointe-t-elle.

Elle réclame de la "cohérence"

Pour Corinne Lepage, "le vrai sujet est celui de la cohérence, et de savoir si nous pouvons encore prendre des décisions dont on sait qu'elles vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre. À mon sens, ce n'est plus possible". Et de poursuivre : "Ça l'est encore moins depuis que l'Union européenne a décidé la semaine dernière de monter nos obligations de -40 à -55% en terme d'émissions de gaz à effet de serre".

"On ne peut pas se permettre d'avoir des infrastructures aussi lourdes que celles-là ou d'autres, qui vont venir contrebalancer les efforts que l'on fait par ailleurs. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais", insiste l'ancienne candidate à l'élection présidentielle.

"Je ne suis pas contre la 5G en tant que technologie"

Reste que si la Convention citoyenne pour le climat, voulue par le président de la République, avait recommandé un moratoire sur le déploiement de la 5G en l'attente d'une telle étude, Emmanuel Macron avait sèchement rejeté cette demande. "On subit", reconnaît Corinne Lepage, tenant à préciser qu'elle n'est pas opposée à tous les usages de la 5G.

"On a mal raisonné", estime l'invitée d'Europe 1. "Je pense que la 5G, c'est extrêmement utile pour du matériel médical, ou pour certaines industries qui en ont vraiment besoin", explique Corinne Lepage. Mais, interroge-t-elle, "nous, les consommateurs, vous pensez vraiment qu'on a besoin de la 5G ?" "On a déjà besoin d'avoir la France qui est couverte. Or, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de zones où on ne peut pas capter convenablement. Donc qu'on ait la fibre ou la 4G partout, ce sera déjà pas mal", conclut-elle. Par ailleurs, le déploiement de la 5G, ajoute-t-elle, "va entraîner le changement de tous nos téléphones", ce qui représenterait un gâchis "absolument colossal".

Et Corinne Lepage de conclure : "Je ne suis pas contre la 5G en tant que technologie, mais contre sa généralisation comme on veut le faire" .